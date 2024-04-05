عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع أسعار الحديد اليوم .. ماذا حدث؟

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة حالة تراجع فى الأسواق محليا، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

txt

محللة اقتصادية : نتوقع انخفاض أسعار الحديد عالميا الفترة المقبلة

txt

41 ألف جنيه للطن.. انخفاض جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

و تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 


وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة ما يلي :-

- سجل سعر طن حديد العتال 43 ألف جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد عز والدخيلة إلى 46 ألف جنيه.

- فيما سجل طن حديد سرحان 42 ألف جنيه.

- كما وصل سعر طن المعادي 42 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد العشري 41 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

-  سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيها.

- فيما سجل طن أسمنت أسمنت السهم 1900 جنيه.

- كما وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1900 جنيه.

- فيما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1910 جنيهات.

- فيما سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- كماوصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

- فيما وصل سعر طن جبس العامرية إلى 1300 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

- وصل طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة إلى 2000 جنيه.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2120 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1990 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الواحة المخلوط 1330 جنيها.

txt

مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد اليوم

txt

48 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك

اسعار الحديد أخبار أسعار الحديد اسعار الحديد اليوم أسعار الحديد و الأسمنت أسعار الأسمنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

موضوعات متعلقة

غرفة صناعات مواد البناء: استكمال الرئيس لمخطط التنمية العمرانية يخدم الصناعات الوطنية

41 ألف جنيه للطن.. انخفاض جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

ترشيحاتنا

بلينكن: واشنطن ستراجع تحقيق إسرائيل في الهجوم على موظفي الإغاثة

كانت بتلعب.. غرق طفلة في برميل صابون سائل بالمنيا

طب الأزهر ينجح في إجراء عملية نادرة لمريض يعاني صعوبة البلع.. صور

الأعمال بالخواتيم فاجتهدوا.. خطيب المسجد النبوي: أيام معدودة ويذهب التعب ويبقى الأجر

احترس| البعض يهدأ والآخر يفترس.. تأثير كسوف الشمس على الحيوانات

صيغة الصلاة النارية مفتاح الفرج لـ40 بابا للخير.. رددها في آخر جمعة من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

فيديو

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ