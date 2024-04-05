تراجع أسعار الحديد اليوم .. ماذا حدث؟

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة حالة تراجع فى الأسواق محليا، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

و تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الجمعة



وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة ما يلي :-

- سجل سعر طن حديد العتال 43 ألف جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد عز والدخيلة إلى 46 ألف جنيه.

- فيما سجل طن حديد سرحان 42 ألف جنيه.

- كما وصل سعر طن المعادي 42 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد العشري 41 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيها.

- فيما سجل طن أسمنت أسمنت السهم 1900 جنيه.

- كما وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1900 جنيه.

- فيما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1910 جنيهات.

- فيما سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- كماوصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

- فيما وصل سعر طن جبس العامرية إلى 1300 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

- وصل طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة إلى 2000 جنيه.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2120 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1990 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الواحة المخلوط 1330 جنيها.

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك