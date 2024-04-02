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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

41 ألف جنيه للطن.. انخفاض جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

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41 ألف جنيه للطن.. تراجع جديد في أسعار الحديد

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مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد اليوم


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم 


وجاءت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء كما يلي :-

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 46000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد بشاي 45000 جنيه للطن

- فيما بلغ سعر حديد السويس للصلب 43000 جنيه للطن.

- بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 45000 جنيه للطن

- بلغ سعر حديد الكومي 42000 جنيه للطن

- كما سجل حديد العشري 41000 جنيه للطن

- فيما سجل حديد مصر ستيل 42000 جنيه، وبيانكو سعر 41000 جنيه للطن.

- سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 43000 جنيه للطن

- فيما سجل حديد الداخلية سعر 46000 جنيهًا

- فيما سجل حديد الجيوشي سعر 42000 جنيه

- وبلغ سعر حديد المراكبي سعر 43000 جنيه للطن، وعطية سعر 42500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم


وجاءت أسعار الأسمنت اليوم كما يلي :-

-  سجلت أسعار أسمنت المسلح اليوم، 2050 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت النصر 2010 جنيهًا للطن
- سجلت أسعار أسمنت جنوب الوادي سجل 1970 جنيهًا

- كما سجلت أسعار أسمنت العسكري 1960 جنيهًا

- بلغت أسعار أسمنت السهم 1950 جنيهًا.

- وسجل أسمنت السويدي 2160 حنيهًا في الطن

- وسجل أسمنت السويس 1990 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت حلون 2170 جنيهًا في الطن

- أسمنت المخصوص 2100 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1280 إلى 1440 جنيهًا

- بينما الأسمنت المقاوم بين 2150 و2370 جنيهًا

- سجلت أسعار الأسمنت الأبيض بين 3500 إلى 3600 جنيه.

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51 ألف جنيه للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

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48 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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