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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

48 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالة استقرار  وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وبعد هبوط أسعار خام البيليت عالميًّا.

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48 ألف جنيه.. تطور جديد في أسعار الحديد اليوم

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47 ألف جنيه للطن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

وتعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بـ أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت.

أسعار الحديد


وسجلت أسعار الحديد اليوم الأحد ما يلي:-

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 48188 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر طن حديد عز 55000 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد المصريين 53000 جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد مصر ستیل نحو 52000 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد الكومي نحو 52000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد المراكبي 54000 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد عطية، 52 ألفًا و500 جنيه.

- أما عن سعر طن حديد العشري فسجل 51000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 2339 جنيهًا.

- فيما استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2050 جنيهًا.

- كما استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2010 جنيهات.

- كما استقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 1965 جنيهًا.

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47 ألف جنيه للطن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

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47 ألف للطن.. ماذا حدث فى أسعار الحديد اليوم ؟

- فيما استقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2100 جنيه.

- سجل  سعر طن أسمنت السويس  1990 جنيها.

- فيما استقر سعر طن أسمنت السويدي عند 2160 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 2170 جنيهًا.

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