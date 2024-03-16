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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

47 ألف للطن.. ماذا حدث فى أسعار الحديد اليوم ؟

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

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لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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51 ألف جنيه.. تغير مفاجئ في أسعار طن الحديد| تفاصيل


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.


و شهدت أسعار الحديد استقرارا كبيرا، خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك عقب فترة من التراجعات الطفيفة التي شهدها القطاع خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الحديد اليوم السبت


وبلغ متوسط أسعار الحديد اليوم السبت كما يلي :-

- سجل متوسط أسعار الحديد في شركة عز 48000 جنيهًا للطن


- بلغ سعر حديد بشاي 47500 جنيهًا للطن


- فيما سجل سعر حديد السويس للصلب 47000 جنيه للطن.

- بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 47500 جنيه للطن


- بلغ سعر حديد الكومي 47000 جنيه للطن

- كما سجل العشري 47500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد مصر ستيل 47000 جنيه، وبيانكو سعر 47500جنيه للطن.

-  سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 48000 جنيه للطن


- سجل حديد الداخلية سعر 48000 جنيهًا

 

- سجل حديد الجيوشي سعر 47000 جنيه


- سجل طن الحديد الاستثماري  47 ألف جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل أسمنت المسلح اليوم، 1950 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت النصر 1910 جنيهًا للطن

- سجل سعر أسمنت جنوب الوادي سجل 1910 جنيهًا

- بلغ سعر أسمنت العسكري 1960 جنيهًا

- فيما سجل سعر أسمنت السهم 1900 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت السويدي 2070 حنيهًا في الطن

-سجل أسمنت السويس 1990 جنيهًا في الطن

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أكثر من 10 آلاف جنيه| هبوط أسعار الحديد في مصر .. وهذه قيمة طن الأسمنت

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لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% .

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل لـ 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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