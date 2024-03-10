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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

51 ألف جنيه.. تغير مفاجئ في أسعار طن الحديد| تفاصيل

أسعار الحديد
أسعار الحديد

أسعار الحديد والأسمنت من المعلومات الاقتصادية ذات الأهمية للمواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم كثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة إنخفاض  كبير .

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مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

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الطن ب 50 ألف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد اليوم


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.


أسعار الحديد اليوم الأحد 

وبلغ متوسط أسعار الحديد اليوم الأحد كما يلي :-

- استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 55000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد سرحان نحو 52000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد بشاي نحو 54000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 52000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 52000 جنيه.

- استقر سعر طن حديد العشري عند 51000 جنيه

- سعر طن حديد المصريين سجل نحو 53000 جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد الكومي إلى 52000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 54000 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 52500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 

و سجلت أسعار الأسمنت اليوم كما يلي:-

- استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 1950 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت النصر عند مستوى 1910 جنيهات للطن.

- وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1900 جنيه في الطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1980 جنيهًا في الطن.

- تترواح أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1230 إلى 1380 جنيهًا.

- بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1980 و2120 جنيها.

- تراوح أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 إلى 3920 جنيها.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% .

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47 ألف جنيه.. انهيار جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

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الطن ب 50 ألف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد اليوم

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي،  قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل لـ 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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