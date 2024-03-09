مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يهتم الكثير من المواطنين بـ أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.







وشهدت أسعار الحديد استقرارا كبيرا، خلال تعاملات اليوم السبت، وذلك عقب فترة من التراجعات الطفيفة التي شهدها القطاع خلال الأسبوع الماضي.

أسعار الحديد اليوم السبت



بلغ متوسط أسعار الحديد اليوم السبت ما يلي:

- سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 49.927 جنيها.

- سجل سعر طن حديد عز اليوم 51 ألف جنيه.

- فيما سجل سعر حديد المراكبي، سجل 47 ألفًا و820 جنيهًا.

- كما بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- فيما سجل سعر حديد العشري، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و750 جنيهًا للطن.

- سجل سعر طن حديد الجيوشي نحو 52 ألف جنيه.

- وصل سعر طن حديد سرحان لـ 52 ألف جنيه.

- حقق سعر طن حديد بشاي نحو 54 ألف جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادى لـ 52 ألف جنيه.

- حقق سعر طن حديد الكومى نحو 52 ألف جنيه.

- وصل سعر طن حديد بيانكو لـ 51 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم



سجلت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي:

- حقق سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1900 جنيه.

- بلغ سعر طن أسمنت المخصوص نحو 1940 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1980 جنيه.

- بلغ سعر طن أسمنت السويدي نحو 2070 جنيها.

- حقق سعر طن أسمنت الأبيض العادة نحو 3900 جنيه.

- بلغ سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 3820 جنيها.

- حقق سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح بقيمة 1950 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر بقيمة 1910 جنيهات.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات، والذي يضم شقين، جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة 35 مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% .