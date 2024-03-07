الطن ب 50 ألف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد اليوم

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة انخفاض كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

تراجع أسعار الحديد

وسجلت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

أسعار الحديد اليوم الخميس



وجاءت أسعار الحديد اليوم كما يلي :

- بلغ سعر طن حديد العتال حوالي 53 ألف جنيه.



- فيما وصل سعر طن حديد عز والدخيلة إلى 55 ألف جنيه.

- سجل طن حديد سرحان 52 ألف جنيه.

- وصل سعر طن المعادي 52 ألف جنيه.

- حقق سعر طن حديد العشري 50 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم



فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي :-

- بلغ طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيها.

- سجل طن أسمنت أسمنت السويس 2010 جنيهات.

- بلغ سعر طن أسمنت السويدي إلى 2100 جنيه.

- فيما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

- فيما بلغ وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1920 جنيها.

- كما سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- فيما وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

- كما سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- فيما بلغ سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء حوالي 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

- فيما سجل طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة إلى 2000 جنيه.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2140 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2010 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.

- بلغ سعر الواحة المخلوط إلى 1310 جنيهات.



وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% .

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل لـ 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.