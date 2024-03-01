لهذا السبب | مفاجأة كبيرة في أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة هبوطا حادا جديدا بسبب تداعيات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

تراجع أسعار الحديد



وشهدت أسعار الحديد علي مدار الأيام القليلة الماضية حالة انخفاض ليصل سعر الطن من حديد عز لمستوى 55 ألف جنيه.



ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة انخفاض كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الجمعة

- بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم إلى 53 ألف جنيه.

- فيما سجل سعر حديد عز اليوم نحو 55 ألف جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن حديد سرحان لمستوى 52 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 52 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 51361 جنيهًا.

- وصل سعر طن حديد العشري إلى 50 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة كما يلي :-

- بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح نحو 1980 جنيها.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر لمستوى 1930 جنيها.

- بينما بلغ طن أسمنت أسمنت السويس نحو 2010 جنيهات.

- فيما وصل سعر طن أسمنت السويدي اليوم لـ 1100 جنيه.

- هبط سعر طن أسمنت طرة وحلوان عند مستوى 1980 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة نحو 2020 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 2140 جنيها.

- بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض اليوم نحو 3900 جنيه للطن.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.