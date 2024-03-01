عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لهذا السبب | مفاجأة كبيرة في أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة هبوطا حادا جديدا بسبب تداعيات انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان تفاصيل صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

txt

51 ألف جنيه للطن.. مفاجأة كبرى في أسعار الحديد والأسمنت

txt

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

تراجع أسعار الحديد 


وشهدت  أسعار الحديد علي مدار الأيام القليلة الماضية حالة انخفاض ليصل سعر الطن من حديد عز لمستوى 55 ألف جنيه.


ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة انخفاض كبير .


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الجمعة

- بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم إلى 53 ألف جنيه.

- فيما سجل سعر حديد عز اليوم نحو 55 ألف جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن حديد سرحان لمستوى 52 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 52 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 51361 جنيهًا.

- وصل سعر طن حديد العشري إلى 50 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة كما يلي :-

- بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح نحو 1980 جنيها.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر لمستوى 1930 جنيها.

- بينما بلغ طن أسمنت أسمنت السويس نحو 2010 جنيهات.

- فيما وصل سعر طن أسمنت السويدي اليوم لـ 1100 جنيه.

- هبط سعر طن أسمنت طرة وحلوان عند مستوى 1980 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة نحو 2020 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 2140 جنيها.

- بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض اليوم نحو 3900 جنيه للطن.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

txt

أخبار التوك شو| شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد.. أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن مخزون السكر

txt

اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة البناء بالغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الحديد

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

اسعار الحديد أخبار أسعار الحديد أسعار الحديد أرض المصنع أسعار الحديد التسليح أسعار الحديد المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

الموضوع كبير عليه.. هجوم عنيف من رضا عبد العال على مدرب الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد

بعد رفع قيمته في المصانع.. توقعات بتراجع أسعار الحديد في مصر 

ترشيحاتنا

الموافقة أونلاين.. توجيهات للقنصليات بمنح السائحين الوافدين لمصر إقامة 3 أشهر

صفقة ذهب مغشوش.. رحلة خطف شاب وابن عمه من الأقصر للعمرانية

عملان للخروج من أشد الضيق .. والرزق من حيث لا تحتسب

تراجع التضخم في مصر.. فيتش تشيد بصفقة رأس الحكمة : أكبر من توقعاتنا

سامح شكري: 2.4 مليون فلسطيني في غزة يحتاجون للمزيد من المساعدات

عضو بمجلس الزمالك يكشف مفاجأة بشأن غرامة كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها الجريئة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان خطوبتها

موقف محرج لعروس أثناء حفل زفافها.. صور

تامر عبد المنعم يتولى إخراج أولى حفلات الخميس الأخير من كل شهر

أمريكا.. فيديو يظهر عملية اختطاف مروعة لامرأة في هذه الولاية | تفاصيل

فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ