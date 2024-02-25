بعد رفع قيمته في المصانع.. توقعات بتراجع أسعار الحديد في مصر 

شهدت أسعار الحديد حالة من التذبذب خلال تعاملات الشهر الجاري؛ حيث تراجعت في منتصف الشهر ثم ارتفعت في نهايته.

حيث قامت عدد من الشركات برفع سعر الحديد حلال الـسبوع الماضي.

وتشير التوقعات بتراجع سعر الحديد في مصر على أثر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي .

حيث يتحكم سعر صرف الدولار الأمريكي في سعر مواد البناء والمواد المعدنية الأخرى داخل مصر بسبب استيراد المواد الخام للتصنيع.

ورفعت شركات حديد الجارحي، وهي إحدى أكبر الشركات المصرية التي تعمل في مجال حديد التسليح أسعار منتجاتها أمس الأول بزيادة قدرها 3550 جنيها في الطن، ليصل سعر طن الحديد إلى 53300 جنيها تسليم أرض المصنع.

والأربعاء الماضي، رفعت شركة حديد عز، أسعار منتجاتها، بنحو 3600 جنيه تسليم أرض المصنع، حيث وصل سعر طن حديد عز إلى 49,920 جنيها، ووصل في بعض المحافظات سعر طن الحديد إلى 52 ألف جنيها بسبب مصاريف النقل و الشحن و التفريغ.

يستعرض "صدى البلد" أسعار الحديد في مصر اليوم الاحد 25-2-2024.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد المصريين 52000 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 49,920 جنيها للطن، وحديد العتال 55,500 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 42,900 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي 49,920 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 54,000 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 54,500 جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر 55,250 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 49,500 جنيه للطن.

تتغير أسعار طن الحديد باستمرار بسبب عدة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على تحديد سعر الحديد اليوم في مصر ومواد البناء الأخرى، ومن أهم هذه العوامل ما يلي: –

السعر العالمي للخامات: تعتمد أسعار الحديد للمستهلك على سعر البليت العالمية، لأن هناك معادلة بين أسعار العناصر المعدنية حول العالم، لذلك عندما يرتفع سعر طن الحديد عالميًا سيرتفع أيضًا في مصر.

تكاليف الإنتاج: وهو تكاليف عملية التصنيع، والتي تشمل تكلفة موارد الطاقة المستخدمة لإنتاج المنتج والعمالة وتكاليف النقل والرسوم الموصى بها.

سعر الدولار الأمريكي: حيث أن سعر صرف الدولار الأمريكي يتحكم في سعر مواد البناء والمواد المعدنية الأخرى داخل مصر بسبب استيراد المواد الخام للتصنيع.

سياسة العرض والطلب: يؤثر الطلب على الحديد بشكل كبير على سعره، كما هو الحال مع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تتأثر بسياسة العرض والطلب، فإذا كان مستوى الطلب مرتفعًا يؤدي إلى ارتفاع سعر طن حديد التسليح، وإذا كان الطلب ضعيف ينخفض السعر بشكل كبير