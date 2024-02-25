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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

صدى البلد

انهار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فاقدا نحو 28 جنيها من قيمته في السوق الموازي، مع عق الصفق الاستثماري الكبري بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولارا.

وهبط سعر الدولار في السوق السوداء من 73 إلى 45 جنيها خلال أيام قليلة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-2-2024، في أسواق الصرف.

شهدت الأيام الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار بأكثر من 28 جنيهًا من قيمة أمام الجنيه.

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وسجل سعر الدولار في السوق الموازية  45 جنيهًا مقارنة بـ 73 جنيها في وقت سابق، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة.

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25- 2-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر للشهر الثامن على التوالي.

سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

 


وسجّلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

بينما سجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

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