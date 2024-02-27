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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

51 ألف جنيه للطن.. مفاجأة كبرى في أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يهتم الكثير من المواطنين بـ أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة استقرار  كبيرة.

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نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

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اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة البناء بالغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الحديد


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم 


وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الماضية حالة استقرار علي أرض المصنع  ليصل سعر الطن إلى 51 ألف جنيه.

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نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

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اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة البناء بالغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الحديد

أسعار الحديد في مصر اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم للطن ما يلي :- 

- شهد سعر طن حديد عز حالة من الاستقرار عند مستوى 55000 جنيه.

-  سعر طن حديد سرحان نحو 52000 جنيه.

- في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 54000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد المعادي إلى 52000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 52000 جنيه.

- استقر سعر طن حديد العشري عند 51000 جنيه

- سجل سعر طن حديد المصريين نحو 53000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 52000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 54000 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 52500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 2024


وجاءت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي:-

- سجل سعر أسمنت المسلح عند مستوى 1980 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت النصر عند مستوى 1930 جنيها للطن.

- وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1930 جنيه في الطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2000 جنيه في الطن.

- تترواح أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح ما بين 1230 إلى 1400 جنيه.

- سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2000 و2150 جنيها.

-  تتراوح أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 إلى 3920 جنيها.

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بعد صفقة رأس الحكمة| بشرى سارة.. انخفاض أسعار السلع أبرزها السكر واللبن

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«آي صاغة»: 150 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب اليوم بمصر

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

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