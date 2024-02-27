عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد صفقة رأس الحكمة| بشرى سارة.. انخفاض أسعار السلع أبرزها السكر واللبن

اسعار السكر
اسعار السكر

بعد الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء عقب الإعلان عن تفاصيل صفقة تنمية رأس الحكمة، رصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تراجعًا في أسعار 80 سلعة في الأسواق، تشمل المواد الغذائية والبقوليات والحبوب ومنتجات الألبان والخضراوات والأسماك والفاكهة.

أبرز السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها

تراجعت أسعار الأرز المعبأ بنحو 2.9% بقيمة تبلغ نحو 89 قرشًا للكيلو مقارنة بسعره أمس.

تراجعت أسعار الدقيق بنحو 4.4 % بقيمة تبلغ نحو 1.3 جنيه للكيلو مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 5.4 % بقيمة تبلغ نحو 3.4 جنيه للكيلو مقارنة بسعره أمس.

تراجعت أسعار الفول معبأ مجروش بنحو 9.1% وبقيمة تقدر بـ 5.9 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره أمس.

وتراجع سعر الفول الصحيح سائب بنحو 29 قرشًا في الكيلو وبنسبة 0.52% مقارنة بسعره أمس

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بنحو 18.6 جنيه في الشيكارة وبنسبة 1.8% مقارنة بسعرها أمس.

انخفض سعر السمسم الأبيض بنحو 8.7 جنيه في الكيلو وبنسبة 5.3% مقارنة بسعره أمس.

انخفاض أسعار الزيت

انخفض سعر زيت عباد الشمس أصناف متنوعة بنحو 5.6% بقيمة تبلغ نحو 5.8 جنيه للتر مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر زيت ذرة أصناف متنوعة بنحو 2.1 % وبقيمة تقدر بـ 2.9 جنيه في اللتر مقارنة بسعره أمس.

انخفاض أسعار السكر والشاي

تراجعت أسعار السكر بنحو 12% وبقيمة تقدر بـ 5.6 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر الشاي بنحو 8.6% وبقيمة تقدر بـ 22.3 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر المكرونة السائبة بنحو 3.2% وبقيمة تقدر بجنيه في الكيلو مقارنة  بسعرها أمس.

انخفاض أسعار البيض

تراجع سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 4.5 جنيه وبقيمة تقدر بـ 7.7 جنيه مقارنة بسعرها أمس.

تراجعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر بنحو 1.65 % وبقيمة تقدر بـ 2.9 جنيه مقارنة بسعرها أمس.

تراجع سعر الجبن الأبيض بنحو 5.9 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بـ 4.17 % مقارنة بسعره أمس.

تراجعت أسعار الجبن الرومي بنحو 14.3 جنيه للكيلو وبنسبة تقدر بـ 5.7% مقارنة بسعره أمس.

انخفاض أسعار السمن

تراجعت أسعار السمن الصناعي بنحو 10.3 جنيه للكيلو وبنسبة تقدر بنحو 8.8% مقارنة بسعرها أمس.

انخفضت أسعار السمن الطبيعي بنحو 20.5 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بنحو 6.5% مقارنة بسعرها أمس.

انخفض سعر اللبن المعبأ بنحو 92 قرشًا في اللتر وبنسبة تقدر بنحو 2.2% مقارنة بسعره أمس.

تراجعت أسعار اللبن المجفف بنحو 7.4 جنيه وبنسبة تقدر بـ 6 جنيهات مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر جبنة بيضاء ثلاجة بنحو 4.7 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بنحو 3.9% مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر جبنة بيضاء اسطنبولي بنحو 5.4 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بنحو 3.7% مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر جبنة شيدر بنحو 30.2 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بنحو 10.8 % مقارنة بسعره أمس.

أبرز السلع التي شهدت انخفاض ا في أسعارها سعر صرف الدولار رأس الحكمة أسعار 80 سلعة انخفاض أسعار الزيت انخفاض أسعار السكر والشاي انخفاض أسعار البيض انخفاض أسعار السمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نادية مصطفى: حلمي بكر رفض العودة مع أشقائه.. ومكان إقامته بالشرقية لايتناسب مع مكانته

موضوعات متعلقة

أسعار السلع اليوم| البيض بـ 134.. الدواجن 69.. والذهب يسجل 3235 جنيها للجرام

بعد تراجع الطماطم.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20 يناير2024

انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 18 يناير 2024

الأسواق اليوم.. البطاطس تتراجع والكوسة ترتفع واستقرار البصل والطماطم

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13 يناير 2024

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه في سوق أكتوبر اليوم

انخفاض البصل والطماطم..تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 11 يناير 2024

حدث ليلا| انهيار أسعار الدواجن وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مصادر رفيعة المستوى: إسقاط 45 طنا من المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة

المدعي العام بمانهاتن يطلب فرض حظر نشر على ترامب لهذا السبب

3 صيغ لـ الصلاة على النبي بعد أذان الفجر.. يغفلها الكثيرون

مفتي الجمهورية: الشعب المصري شريك أصيل في الحفاظ على استقرار الوطن

بعد صفقة رأس الحكمة| بشرى سارة.. انخفاض أسعار السلع أبرزها السكر واللبن

حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة لعصابة التوظيف الوهمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منع زوجته الزيارة عنه| معلومات صادمة عن مرض حلمي بكر

دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

فيديو

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

اﻟﻤﺰﻳﺪ