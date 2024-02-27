بعد صفقة رأس الحكمة| بشرى سارة.. انخفاض أسعار السلع أبرزها السكر واللبن

بعد الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار في السوق السوداء عقب الإعلان عن تفاصيل صفقة تنمية رأس الحكمة، رصدت البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تراجعًا في أسعار 80 سلعة في الأسواق، تشمل المواد الغذائية والبقوليات والحبوب ومنتجات الألبان والخضراوات والأسماك والفاكهة.

أبرز السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها

تراجعت أسعار الأرز المعبأ بنحو 2.9% بقيمة تبلغ نحو 89 قرشًا للكيلو مقارنة بسعره أمس.

تراجعت أسعار الدقيق بنحو 4.4 % بقيمة تبلغ نحو 1.3 جنيه للكيلو مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو 5.4 % بقيمة تبلغ نحو 3.4 جنيه للكيلو مقارنة بسعره أمس.

تراجعت أسعار الفول معبأ مجروش بنحو 9.1% وبقيمة تقدر بـ 5.9 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره أمس.

وتراجع سعر الفول الصحيح سائب بنحو 29 قرشًا في الكيلو وبنسبة 0.52% مقارنة بسعره أمس

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بنحو 18.6 جنيه في الشيكارة وبنسبة 1.8% مقارنة بسعرها أمس.

انخفض سعر السمسم الأبيض بنحو 8.7 جنيه في الكيلو وبنسبة 5.3% مقارنة بسعره أمس.

انخفاض أسعار الزيت

انخفض سعر زيت عباد الشمس أصناف متنوعة بنحو 5.6% بقيمة تبلغ نحو 5.8 جنيه للتر مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر زيت ذرة أصناف متنوعة بنحو 2.1 % وبقيمة تقدر بـ 2.9 جنيه في اللتر مقارنة بسعره أمس.

انخفاض أسعار السكر والشاي

تراجعت أسعار السكر بنحو 12% وبقيمة تقدر بـ 5.6 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر الشاي بنحو 8.6% وبقيمة تقدر بـ 22.3 جنيه في الكيلو مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر المكرونة السائبة بنحو 3.2% وبقيمة تقدر بجنيه في الكيلو مقارنة بسعرها أمس.

انخفاض أسعار البيض

تراجع سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 4.5 جنيه وبقيمة تقدر بـ 7.7 جنيه مقارنة بسعرها أمس.

تراجعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر بنحو 1.65 % وبقيمة تقدر بـ 2.9 جنيه مقارنة بسعرها أمس.

تراجع سعر الجبن الأبيض بنحو 5.9 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بـ 4.17 % مقارنة بسعره أمس.

تراجعت أسعار الجبن الرومي بنحو 14.3 جنيه للكيلو وبنسبة تقدر بـ 5.7% مقارنة بسعره أمس.

انخفاض أسعار السمن

تراجعت أسعار السمن الصناعي بنحو 10.3 جنيه للكيلو وبنسبة تقدر بنحو 8.8% مقارنة بسعرها أمس.

انخفضت أسعار السمن الطبيعي بنحو 20.5 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بنحو 6.5% مقارنة بسعرها أمس.

انخفض سعر اللبن المعبأ بنحو 92 قرشًا في اللتر وبنسبة تقدر بنحو 2.2% مقارنة بسعره أمس.

تراجعت أسعار اللبن المجفف بنحو 7.4 جنيه وبنسبة تقدر بـ 6 جنيهات مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر جبنة بيضاء ثلاجة بنحو 4.7 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بنحو 3.9% مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر جبنة بيضاء اسطنبولي بنحو 5.4 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بنحو 3.7% مقارنة بسعره أمس.

انخفض سعر جبنة شيدر بنحو 30.2 جنيه في الكيلو وبنسبة تقدر بنحو 10.8 % مقارنة بسعره أمس.