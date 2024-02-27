عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أسعار الحديد
أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر تراجعا قاسيا على خلفية تراجع سعر الدولار، وإعلان صفقة رأس الحكمة التي تدر للبلاد مليارات الدولارات خلال شهرين تحديدا 35 مليار دولار.

ومن جانبه كشف خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة باعلي سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الان بنحو 48 الف جنيه للطن.

بعد اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد

أخبار التوك شو| شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد.. أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن مخزون السكر

اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة البناء بالغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الحديد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في مصر لحظة بلحظة

سر تراجع الحديد

وأرجع خالد الدجوي تراجع سعر طن الحديد اليوم انخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

أسعار الحديد

وبحسب بيان لعضو الشعبة العامة للمستوردين ،  فإن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالي الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47300 جنيه.

أوضح الدجوي أن السعر العادل لطن الحديد بنحو 800 دولار أي أنه من المفترض ان لا يتعدى  40 ألف جنيه للطن.

وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من للبيليت، بينما وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة ب1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

الأسعار ستنخفض

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه توقع الأسبوع الماضي انخفاضا في الاسعار، موضحا:" وجهنا حينها رسالة طمأنينة للشعب المصري، بأن الأسعار ستنخفض".

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي،  أنه بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وحدوث تدفقات دولارية، شهدنا انخفاضا ملحوظا في أسعار الجولار في السوق الموازظنة وهو ما انتعكس على أسعار الحديد ومواد النياء .

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بأن  مشروع رأس الحكمة يساهم في توفير فرص عمل لكل العاملين في قطاع البناء والعقارات.

واشار الى انه يوجد توقف في  عملية الشراء على امل الانخفاض بشكل اكبر القادمة مع بداية شهر مارس، وأكمل أنه يوجد توقف في شراء العقارات، وسيكون هناك إعادة تسعير من جديد من المطورين العقاريين، مختتما:"  بعد شهر رمضان سيتم إعادة تسعير الوحدات العقارية وانخفاض أكبر في أسعار مواد البناء".

اسعار الحديد الحديد اسعار الحديد اليوم سعر الدولار شعبة مواد البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

عيار 21 نزل.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب |فيديو

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو| شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة عن أسعار الحديد.. أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن مخزون السكر

اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة البناء بالغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الحديد

زاد 1000 .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-2-2024

هبوط أسعار الحديد لأدنى مستوى في 3 شهور

ترشيحاتنا

مدفوع له كتير.. محمد شبانة: يجب فرض عقوبات كبيرة على كريستيانو رونالدو

متى رمضان 2024؟.. اعرف موعده وعدد ساعات الصيام ومواقيت الإمساك والإفطار

دفعة صواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون الإسرائيلية

حماس: مسودة باريس هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان ماحدش ينتقدك أعلم أن لكل مقاما مقال.. قواعد لإتيكيت العزاء

تحذير مهم.. 5 أبراج أكثر عرضة للحسد والمشاكل خلال الفترة المقبلة

جايولا| جزيرة إيطالية ملعونة دمرت كل من امتلكها.. ما قصتها؟

امرأة تصنع قهوة مثلجة من الجليد.. كيف فعلت ذلك؟

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ