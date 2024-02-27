نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر تراجعا قاسيا على خلفية تراجع سعر الدولار، وإعلان صفقة رأس الحكمة التي تدر للبلاد مليارات الدولارات خلال شهرين تحديدا 35 مليار دولار.

ومن جانبه كشف خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة باعلي سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الان بنحو 48 الف جنيه للطن.

سر تراجع الحديد

وأرجع خالد الدجوي تراجع سعر طن الحديد اليوم انخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد الإعلان عن دخول تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية.

وتراجع سعر الدولار بالسوق الموازي منذ إعلان الحكومة توقيع صفقة رأس الحكمة، إلى أقل من 50 جنيها مقابل 63 جنيها قبل الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

أسعار الحديد

وبحسب بيان لعضو الشعبة العامة للمستوردين ، فإن الشركات خفضت أمس أسعار الحديد بقيمه 6000 جنيه جديدة ليصل إجمالي الانخفاضات نحو 14 ألف جنيه للطن ليصبح سعر الطن عند 47300 جنيه.

أوضح الدجوي أن السعر العادل لطن الحديد بنحو 800 دولار أي أنه من المفترض ان لا يتعدى 40 ألف جنيه للطن.

وبحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من للبيليت، بينما وارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة ب1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

الأسعار ستنخفض

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه توقع الأسبوع الماضي انخفاضا في الاسعار، موضحا:" وجهنا حينها رسالة طمأنينة للشعب المصري، بأن الأسعار ستنخفض".



وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وحدوث تدفقات دولارية، شهدنا انخفاضا ملحوظا في أسعار الجولار في السوق الموازظنة وهو ما انتعكس على أسعار الحديد ومواد النياء .

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بأن مشروع رأس الحكمة يساهم في توفير فرص عمل لكل العاملين في قطاع البناء والعقارات.



واشار الى انه يوجد توقف في عملية الشراء على امل الانخفاض بشكل اكبر القادمة مع بداية شهر مارس، وأكمل أنه يوجد توقف في شراء العقارات، وسيكون هناك إعادة تسعير من جديد من المطورين العقاريين، مختتما:" بعد شهر رمضان سيتم إعادة تسعير الوحدات العقارية وانخفاض أكبر في أسعار مواد البناء".