اتفاقية رأس الحكمة.. شعبة البناء بالغرف التجارية تفجر مفاجأة بشأن أسعار الحديد

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سوق الحديد مر مؤخرا بفترة من الارتباك إلى أن جاءت صفقة رأس الحكمة لتدفع الدولار إلى الانخفاض وبالتالي انخفضت أسعار الحديد.

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن سوق أسعار البناء يشهد ركودا حاليا بسبب إعادة التسعير وفقا لمستجدات توافر الدولار بعد صفقة رأس الحكمة.

سعر الطن وصل إلى ٤٧ ألف جنيه بعد صفقة رأس الحكمة

وأوضح أن بعض شركات الحديد سوف تعلن خلال ساعات عن أسعار جديدة, مشيرا إلى أن سعر الطن وصل إلى ٤٧ ألف جنيه بعدما سجل ٦٢ الف قبل أيام من إعلان صفقة رأس الحكمة.

أسعار الحديد سوف تؤثر على أسعار باقي مواد البناء

وأشار الزيني إلى أن أسعار الحديد سوف تؤثر على أسعار باقي مواد البناء التي من المقرر أن تشهد انخفاضا في الأيام القادمة. لافتا إلى أن المطورين العقاريين سوف يعيدون تسعير الوحدات السكنية على أساس الأسعار الجديدة لمواد البناء.