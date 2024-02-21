زاد 1000 .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-2-2024

رفعت عدد من الشركات أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، فيما أبقت أخرى على أسعارها.

وكانت تراجعت أسعار الحديد في مصر بقوة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي حيث هبط سعر طن الحديد بما يقرب من 10 آلاف جنيه في أقل من أسبوع.

سعر طن الحديد اليوم تباين بعد استقراره منذ بداية الاسبوع

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الحديد اليوم الأربعاء 21-2-2024 في مصر.

أسعار الحديد اليوم بالأسواق

سعر طن حديد عز 55 ألف جنيه مرتفعا بنحو 500 جنيه

سعر طن حديد المعادي 52 ألف جنيه مواصلا استقراره

سعر طن بيانكو 51 ألف جنيه.

سعر طن حديد الكومي 52 ألف جنيه

سعر حديد العشري 50.5 ألف جنيه مرتفعا بنحو ألف جنيه في الطن

سعر طن حديد مصر ستيل 52 ألف جنيه مرتفعا بنحو ألف جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي 52 ألف جنيه

سعر طن حديد سرحان 52 ألف جنيه

أسعار الحديد الآن

سعر طن حديد بشاي 54 ألف جنيه

سعر طن حديد العتال 53 ألف جنيه

سعر طن حديد عطية 53 ألف جنيه

سعر طن حديد المراكبي 53 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم بالأسواق

سعر طن الأسمنت حلوان 2.120 جنيه.

سعر الطن من أسمنت المخصوص 2130 جنيها.

سعر الطن من أسمنت النصر 2090 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 2090 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت جنوب الوادي 2.020 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح 2.130 جنيها

سعر طن الأسمنت السهم 2.080 جنيها

سعر طن الأسمنت الفهد 2.020 جنيها

سعر طن الأسمنت العسكري بني سويف 2.060 جنيها

سعر طن الأسمنت المخصوص 2.130 جنيها

سعر طن الأسمنت السويس 2.130 جنيها

أسعار الأسمنت الان

سعر طن أسمنت السويدي 2290 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأبيض 3600 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء 3450 جنيها.