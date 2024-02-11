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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطن بـ 42000 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

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أكثر من 10 آلاف جنيه| هبوط أسعار الحديد في مصر .. وهذه قيمة طن الأسمنت

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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9-2-2024


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الأحد


وجاءت أسعار الحديد اليوم الأحد كما يلي :- 


- سجل متوسط أسعار الحديد شركة عز 49920 جنيهًا للطن

- سجل سعر حديد بشاي 42900 جنيه للطن

- سجل سعر حديد السويس للصلب 42000 جنيه للطن.

- بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 49920 جنيهًا للطن

- سجل سعر حديد الكومي 49500 جنيه للطن

- كما سجل حديد العشري 42000 جنيه للطن

- سجل سعر مصر ستيل 49500 جنيه

- سجل حديد بيانكو سعر 45000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم 


وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الأحد كما يلي :-

- بلغ سعر طن أسمنت العسكري نحو 2060 جنيه للطن.

- فيما سجل سعر أسمنت السويدي 2290 جنيه للطن.

- بلغ سعر أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2080 جنيهًا للطن.

- فيما بلغ سعر أسمنت حلوان 2120 جنيهًا للطن.

- كما سجل سعر أسمنت الفهد 2020 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر أسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- فيما سجل سعر أسمنت السويس 2160 جنيهًا للطن.

- بلغ أسمنت المعلم 2080 جنيهًا للطن.

- فيما سجل أسمنت وادي النيل 2090 جنيه للطن.

- بلغ أسمنت جنوب الوادي 2020 جنيهًا للطن.

- سجل سعر أسمنت السويدي 2290 جنيه للطن.

- بلغ سعر أسمنت السهم 2150 جنيهًا للطن.

- فيما سجل أسمنت المخصوص 2130 جنيهًا للطن

قرار البنك المركزي


وتأتي تلك الأسعار بعد قرار البنك المركزي بشأن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

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نزل تاني .. مفاجأة سارة فى أسعار الحديد بعد قرار البنك المركزي

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متحدث الوزراء: تراجع أسعار الحديد بعد تحركات الحكومة الأخيرة.. فيديو

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3 فبراير 2024

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