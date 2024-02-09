انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9-2-2024

سعر طن الحديد اليوم.. استقر على انخفاضات الأيام الماضية بعد تدخل الحكومة لخفض سعره بعد أن ارتفع بشكل كبير ليتخطى 65 ألف جنيه حتى تراجع سعر الطن حوالي 10 آلاف جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق

سعر طن الحديد الاستثماري: 54776.39 جنيها.

سعر طن حديد عز 56508.57 جنيها.

سعر طن حديد المعادي 49200 جنيه.

سعر طن بيانكو 49 ألف جنيه.

سعر طن حديد الجارحي 49 ألف جنيه.

أسعار الحديد الآن

سعر طن حديد الدخيلة 52 ألف جنيه للطن.

سعر طن حديد عطية 49 ألف جنيه

سعر طن حديد المراكبي 49 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم بالأسواق

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2406.6 جنيها.

سعر الطن من أسمنت المخصوص 2130 جنيها.

سعر الطن من أسمنت النصر 2090 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 2090 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2120 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت الان

سعر طن أسمنت السويدي 2290 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأبيض 3600 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء 3450 جنيها.