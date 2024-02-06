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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نزل تاني .. مفاجأة سارة فى أسعار الحديد بعد قرار البنك المركزي

أسعار الحديد
أسعار الحديد

شهدت أسعار الحديد حالة من الانخفاض  بعد وصل خلال الأيام الماضية إلى 56224 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 52619 جنيه كمتوسط سعر.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .

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القوة الشرائية تراجعت كثيرا.. غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد

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متحدث الوزراء: تراجع أسعار الحديد بعد تحركات الحكومة الأخيرة.. فيديو


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.


وشهدت أسعار الحديد حالة تراجع علي أرض المصنع حيث انخفض سعر  حديد عز سعر الحديد  بنحو 5360 جنيها تسليم أرض المصنع.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو الآتي:

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 52619 جنيها.

- سجل سعر طن حديد الجارحي 50 ألف جنيه.

- سعر طن حديد السويس للصلب 53 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم 49 ألف جنيه.

- بلغ سجل سعر طن حديد بشاي سعر 53 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد العشري إلى 50 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المصريين إلى 53 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم فقد بلغت ما يلي :-

- سجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

- سجل سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها

- بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2130 جنيها في الطن.

-  أسعار الأسمنت المخلوط تتراوح من 1280 إلى 1440 جنيها.

- سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2150 و2370 جنيها.

-  تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.


قرار البنك المركزي


وتأتي تلك الأسعار بعد قرار البنك المركزي بشأن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

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هل تنخفض أسعار العقارات؟.. 5360 جنيها تراجعا في سعر الحديد اليوم| تفاصيل

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آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

و يتم إضافة حوالي بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع حتي يصل الحديد إلي المستهلك.

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