القوة الشرائية تراجعت كثيرا.. غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد

كشف المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار حديد عز، اليوم، في استجابة لتراجع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي، قائلا: “سلعة الحديد سلعة استراتجية، وحجم الإنتاج اليومي في المصانع الكبيرة كبير، يبلغ آلاف الأطنان، وتكون لديها تعاقدات يومية”.

وقال محمد حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إنه كانت هناك جرأة أسرع لتراجع الأسعار، مؤكدا أن الكميات المنتجة لم تستهلك كلية؛ بسبب عدة عوامل، في طليعتها “تراجع القوة الشرائية” مع قانون البناء الجديد والمخالفات وغيرها.

وأضاف المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن متوسط المبيعات تراجع بشكل كبير، مع العلم أن طاقة المصانع 15 مليون طن سنويا، بما يوزاي 40% من الطاقة الإنتاجية، ما يضغط على عامل التكلفة، خاصة مع تخزين التجار للسلع؛ أملا أن ترتفع مرة أخرى، وتحتاج لتحقيق مكاسب.

توقف لفترات

أشار إلى أنه في الوقت الراهن المصانع الكبيرة تعمل بطاقة 40-50%، والصغيرة تتعامل على قدر السيولة المتاحة، تشتغل لفترات وتتوقف لفترات.