متحدث الوزراء: تراجع أسعار الحديد بعد تحركات الحكومة الأخيرة.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك انعكاسات إيجابية من خلال جذب الحكومة للاستثمارات الأجنبية.

أضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “الأخبار الإيجابية للتعاون مع صندوق النقد الدولي أثرت بشكل إيجابي على أسعار السلع، حيث شهدت أسعار الحديد انخفاضا في الأسواق، بعد تحركات الحكومة الأخيرة”.

أشار: “الحكومة تعمل من الآن على توفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان، كما أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ضبط الأسعار وتوفير السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.”.

أوضح: “رئيس مجلس الوزراء أكد على حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة”.