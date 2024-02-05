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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

صدى البلد

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان شركة عز الدخيله خفضت اسعار طن الحديد بنحو  5360 جنيها  تسليم المصنع ليسجل السعر  49920 جنيها بدلا من 55280 جنيها للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك فور انخفاض الدولار فى السوق الموازى. 

 

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وأضاف الزينى  فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان زيادة اباسعار خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة ارتفاع اسعار الخامات من البيليت والخردة، فضلا عن ارتفاع اسعار الدولار فى السوق السوداء ليسجل 60 جنيه مما ادى الى وجود ازمة فىى6ملية استيراد الخاما والتىةنتج عنها زيادة الأسعار

وأشار إلى أن الشركات تسعى لخفض اسعار بعد انخفاض التملفة الإنتاجية، نظرا لانخفاض سعر الدولار، بعد قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2٪

ونوة الى ان حديد عز انخفض سعرة بنحو 5360 جنيها ، واصبح هناك يسر فى تدبير العمله الاجنبية لفتح الاعتمادات المستندية بعد انخفاضة بحوالي 10 جنيهات للدولار،

 

اتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار الخامات ارتفاع أسعار الدولار أسعار الدولار السوق السوداء

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