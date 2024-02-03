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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3 فبراير 2024

صدى البلد

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت خلال الأيام القليلة الماضية، ليتخطى حاجز الـ48 ألف جنيه.

ويرصد  “ صدى البلد ” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات السبت 3 فبراير 2024، تسليم أرض مصنع.

أسعار الحديد

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 43000 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاي 42300 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان 42000 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد العتال 42200 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 42000 جنيه للطن،

وحديد الكومي 42400 جنيه للطن،

كما سجل العشري 42000 جنيه للطن،

والمعادي 42200 جنيه، وبيانكو 43000 جنيه.

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي 42200 جنيه للطن،

وسجل حديد الداخلية سعر 43000 جنيه،

وعطية سعر 42100 جنيه، والمراكبي سعر 42200 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية 42 ألف جنيه،

بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى 43 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت

 

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم 2130 جنيهًا في الطن،

كما سجل أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن،

والممتاز سجل 2100 جنيه، وأسمنت العسكري 2000 جنيه،

وأسمنت التعمير 2120 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 2350 جنيهًا في الطن،

وسجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن،

وسجل أسمنت حلوان 2040 جنيهًا في الطن،

وأسمنت المخصوص 2090 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1250 إلى 1400 جنيه.

ينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2050 و2370 جنيهًا،

والأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.

 

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