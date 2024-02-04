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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يهتم الكثير من المواطنين بـ أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر، خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير بسبب التغيرات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط والحرب فى غزة .

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 3 فبراير 2024

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. ومعلومات مهمة


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم 


وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الماضية حالة ارتفاع طفيف على أرض المصنع،  ليصل سعر الطن إلى 55 ألف جنيه، فيما سجل أقل سعر حوالي 49 ألف جنيه للطن.

أسعار الحديد في مصر اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم للطن ما يلي :- 

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 53618 جنيها.

- سجل سعر طن حديد الجارحي 50 ألف جنيه.

- سعر طن حديد السويس للصلب 53 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد عز 53240 جنيها، بينما يصل للمستهلك بقيمة 55 ألف جنيه للطن.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم 49 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد بشاي سعر 53 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد العشري إلى 50 ألف جنيه.

- وصل سعر طن حديد المصريين إلى 53 ألف جنيه.


أسعار الأسمنت اليوم 


فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي :-

- سجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

- بلغ سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

- سجل  سعر أسمنت وادي النيل 1680 جنيها

- سجل أسمنت السويدي 2350 حنيهًا في الطن

-سجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

-سجل أسمنت حلون 2040 جنيهًا في الطن.

وبالنظر إلي أسعار الحديد والأسمنت يظهر ارتفاع سعر حديد عز أرض المصنع خلال نهاية الشهر الماضي ليسجل سعر طن حديد عز نحو 55 جنيهًا.

وتتم إضافة ما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع حتى يصل الحديد إلى المستهلك. 

وجاء قرار البنك المركزي بشأن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

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مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

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بـ 50 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم


أسعار الحديد عالميا

وعلى المستوى سجلت أسعار الحديد، ارتفاع حسب آخر تحديث للأسعار،  حيث بلغ حوالي 557 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، فوصل إلى 507 دولارات للطن الواحد.

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