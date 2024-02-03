عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. ومعلومات مهمة

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم - أرشيفية


أصبحت أسعار الحديد والأسمنت محط أنظار الكثير من المواطنين،في ظل ارتفاع الأسعار الذى نشهده في بعض مواد البناء، ليكون المتابعة اليومية للأسعار باتت ذات أهمية للمواطن.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونستعرض معكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، المتوقعة وفقا للسوق المصرى ، لتكون دليل إسترشادى وخريطة أمام قراء ومتابعين صدى البلد.

ويعد أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، من أبرز الأخبار الهامة على مواقع التواصل الاجتماعي ويلتف حولها شريحة كبيرة من القراء.

بلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 51148 ألف جنيه للطن فيما تخطت أسعار الحديد  لشركة عز حاجز الـ 53683 ألف جنيه، خلال شهر يناير .


أسعار الحديد اليوم
- سعر حديد بشاي 63000 جنيه للطن

- سجل سعر حديد السويس للصلب 63000 جنيه للطن.

- سجلت أسعار الحديد في شركة المصريين 63000 جنيه للطن

- سعر حديد الكومي 62100 جنيه للطن

- كما سجل سعر حديد العشري 62000 جنيه للطن.

- بلغ سعر مصر ستيل 62200 جنيه

- فيما بلغ سعر حديد بيانكو سعر 62000 جنيه للطن.

- كما سجلت أسعار الحديد في شركة الجارحي 63000 جنيه للطن

-  بلغ حديد الداخلية  65000 جنيه

- سجل سعر حديد الجيوشي  62000 جنيه

- بلغ سعر حديد المراكبي  63000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد عطية  63000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي :-

- فيما سجل أسمنت المسلح اليوم 2130 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن

- بلغ سعر أسمنت الممتاز  2100 جنيه

- سجل سعر أسمنت العسكري 2000 جنيه

- بلغ سعر أسمنت التعمير 2120 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السويدي 2350 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

- فيما بلغ سعر أسمنت حلوان 2040 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت المخصوص 2090 جنيهًا.
- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1250 إلى 1400 جنيه

-  بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2050 و2370 جنيهًا

- سجلت أسعار الأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.
 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم اسعار الحديد أسعار الأسمنت الحديد اليوم الاسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي يوافق على عرض الزمالك.. وزيزو يطلب الرحيل

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مباراة آرسنال

استقالة حازم إمام بعد الإخفاق الإفريقي للمنتخب المصري.. ناقد يكشف مفاجأة

لتدعيم صفوفه.. صفقتان من العيار الثقيل للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

حسن شحاتة يرشح هذا الاسم لتدريب منتخب مصر.. مفاجأة

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يوجه طلبا لـ اتحاد الكرة بعد رحيل فيتوريا

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن ضربات سوريا والعراق

إنتبه .. علامات تظهر بعد الأكل دليل على الإصابة بسرطان المعدة

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

بعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.. فيريرا يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لن تضرب أهدافًا داخل إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الجلوس فترة طويلة في غرفة مظلمة؟

حقيقة رحيل تشافي من برشلونة.. وهذه الصفقة الجديدة

لن تتوقع ما هي .. احتجاز جاسوسة لصالح الصين في مومباي

بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لملايين الدنانير الأردنية داخل حقيبة.. ما القصة ؟

شبورة وأمطار وطقس شديد البرودة ليلا وصباحا.. بيان عاجل من الأرصاد

القبض على مافيا الدولار | الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء ..فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ