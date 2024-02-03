أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. ومعلومات مهمة



أصبحت أسعار الحديد والأسمنت محط أنظار الكثير من المواطنين،في ظل ارتفاع الأسعار الذى نشهده في بعض مواد البناء، ليكون المتابعة اليومية للأسعار باتت ذات أهمية للمواطن.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ونستعرض معكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، المتوقعة وفقا للسوق المصرى ، لتكون دليل إسترشادى وخريطة أمام قراء ومتابعين صدى البلد.

ويعد أسعار الحديد والأسمنت اليوم ، من أبرز الأخبار الهامة على مواقع التواصل الاجتماعي ويلتف حولها شريحة كبيرة من القراء.

بلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 51148 ألف جنيه للطن فيما تخطت أسعار الحديد لشركة عز حاجز الـ 53683 ألف جنيه، خلال شهر يناير .



أسعار الحديد اليوم

- سعر حديد بشاي 63000 جنيه للطن

- سجل سعر حديد السويس للصلب 63000 جنيه للطن.

- سجلت أسعار الحديد في شركة المصريين 63000 جنيه للطن

- سعر حديد الكومي 62100 جنيه للطن

- كما سجل سعر حديد العشري 62000 جنيه للطن.

- بلغ سعر مصر ستيل 62200 جنيه

- فيما بلغ سعر حديد بيانكو سعر 62000 جنيه للطن.

- كما سجلت أسعار الحديد في شركة الجارحي 63000 جنيه للطن

- بلغ حديد الداخلية 65000 جنيه

- سجل سعر حديد الجيوشي 62000 جنيه

- بلغ سعر حديد المراكبي 63000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد عطية 63000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي :-

- فيما سجل أسمنت المسلح اليوم 2130 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن

- بلغ سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه

- سجل سعر أسمنت العسكري 2000 جنيه

- بلغ سعر أسمنت التعمير 2120 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السويدي 2350 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

- فيما بلغ سعر أسمنت حلوان 2040 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت المخصوص 2090 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1250 إلى 1400 جنيه

- بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2050 و2370 جنيهًا

- سجلت أسعار الأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.

