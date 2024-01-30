بـ 50 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية كبيرة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم كثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء الذين يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار حديد عز

وسجلت أسعار الحديد حالة ارتفاع علي أرض المصنع خلال الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 55280 جنيه فيما استقرت أسعار الأسمنت في المصانع المحلية.

أسعار الحديد اليوم

وشهدت أسعار الحديد علي مدار شهر يناير حالة عدم استقرار فى الأسعار حيث يضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد حتي يصل للمستهلك.

وجاءت أسعار الحديد اليوم كما يلي :-

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 55280 جنيهًا للطن

- بلغ سعر حديد بشاي 53000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد سرحان 50000 جنيه للطن

- بلغ سجل سعر حديد العتال 50000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد شركة المصريين 53000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد الكومي 50000 جنيه للطن

- وبلغ سعر حديد العشري 50000 جنيه للطن، والمعادي 50200 جنيه، وبيانكو 50000 جنيه.

- كما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي 50000 جنيه للطن

- سجل حديد الداخلية سعر 55000 جنيه

- فيما بلغ سعر حديد عطية 50000 جنيه

- فيما بلغ سعر حديد المراكبي 50000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم كما يلي :-

- سجل أسمنت المسلح اليوم 2130 جنيهًا في الطن

- كما بلغ أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن

- سجل أسمنت الممتاز 2100 جنيه

- و أسمنت العسكري 2000 جنيه، وأسمنت التعمير 2120 جنيهًا.

- سجل أسمنت السويدي 2350 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت حلوان 2040 جنيهًا في الطن

- فيما بلغ سعر أسمنت المخصوص 2090 جنيهًا.