عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 50 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية كبيرة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم كثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء الذين يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

txt

طلب إحاطة بشأن الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد

txt

غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد.. فيديو

أسعار حديد عز

وسجلت أسعار الحديد حالة ارتفاع علي أرض المصنع خلال الأيام القليلة الماضية حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 55280 جنيه فيما استقرت أسعار الأسمنت في المصانع المحلية.

أسعار الحديد اليوم

وشهدت أسعار الحديد علي مدار شهر يناير حالة عدم استقرار فى الأسعار حيث يضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد حتي يصل للمستهلك.

وجاءت أسعار الحديد اليوم كما يلي :-

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 55280 جنيهًا للطن

- بلغ سعر حديد بشاي 53000 جنيه للطن

- فيما  سجل سعر حديد سرحان 50000 جنيه للطن

- بلغ سجل سعر حديد العتال 50000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد شركة المصريين 53000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد الكومي 50000 جنيه للطن

- وبلغ سعر حديد العشري 50000 جنيه للطن، والمعادي 50200 جنيه، وبيانكو 50000 جنيه.

- كما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي 50000 جنيه للطن

- سجل حديد الداخلية سعر 55000 جنيه

- فيما بلغ سعر حديد عطية 50000 جنيه

- فيما بلغ سعر حديد المراكبي 50000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم كما يلي :-

-  سجل أسمنت المسلح اليوم 2130 جنيهًا في الطن

-  كما بلغ أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن

- سجل أسمنت الممتاز 2100 جنيه

- و أسمنت العسكري 2000 جنيه، وأسمنت التعمير 2120 جنيهًا.

txt

الصناعات المعدنية عن أسعار الحديد: المصانع الكبيرة تعمل بطاقة 40% والصغيرة والمتوسطة توقفت

txt

43 ألف جنيه متوسط السعر..أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 يناير 2024

- سجل أسمنت السويدي 2350 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت حلوان 2040 جنيهًا في الطن

- فيما بلغ سعر أسمنت المخصوص 2090 جنيهًا.

اسعار الحديد أخبار أسعار الحديد أسباب ارتفاع أسعار الحديد أسعار الحديد أرض المصنع أسعار الحديد المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

موضوعات متعلقة

طلب إحاطة بشأن الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

لاعب سوبر.. الزمالك يقترب من ضم صفقة برازيلية

ننشر الصور الأولى للقضاء على أسراب الجراد في حلايب وشلاتين وأبو رماد

بسبب العدوان.. البعثة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من أمر خطير بقطاع غزة

يورجن كلوب يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد صلاح ..تفاصيل

جو غير عادي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 72 ساعة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ