غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد.. فيديو

علق المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على ارتفاع أسعار الحديد.

وقال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "التكاليف اللوجستية في النقل وما يحدث في البحر الأحمر تسبب في رفع تكاليف إنتاج الحديد بشكل كبير وبالتالي ارتفاع أسعار الحديد".

وأضاف: "الحديد يمثل 10% من تكاليف البناء وهذا سيؤثر بشكل كبير على سوق العقارات"، موضحا: "أسعار خامات الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال الشهر الجاري، نتيجة عدة عوامل دولية ومحلية".

وأشار: "مصر لا تمتلك مصادر لإنتاج خامات الحديد، وتعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وسعر الصرف والعملة، كما أن هناك تكاليف لوجستية مرتفعة في البحر الأحمر تؤثر على تكلفة النقل والتخزين".

