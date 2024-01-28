مبيعات الحديد والصلب للمناجم تتخطى الـ39 مليون جنيه

كشفت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن إجمالي مبيعاتها خلال شهر ديسمبر الماضي التي سجلت 39.3 مليون جنيه.

وقالت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إن مبيعات مناجم الواحات البحرية خلال ديسمبر بلغت 39.28 مليون جنيه مضيفة أن قيمة مبيعات محاجر بني خالد - سمالوط سجلت نحو 21 ألف جنيه.

ويشار إلى أن الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، سجلت صافي ربح بلغ 73.77 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 69.5 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 166.61 مليون جنيه، مقابل 152.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

تصفية الحديد والصلب

وفي يناير 2021، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.