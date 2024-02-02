مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 51148 ألف جنيه للطن فيما تخطت أسعار الحديد لشركة عز حاجز الـ 53683 ألف جنيه، خلال شهر يناير .

حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر حديد بشاي 63000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد السويس للصلب 63000 جنيه للطن.

- بينما سجلت أسعار الحديد في شركة المصريين 63000 جنيه للطن

- سجل سعر حديد الكومي 62100 جنيه للطن

- كما سجل سعر حديد العشري 62000 جنيه للطن.

- فيما بلغ سعر مصر ستيل 62200 جنيه

- فيما بلغ سعر حديد بيانكو سعر 62000 جنيه للطن.

- كما سجلت أسعار الحديد في شركة الجارحي 63000 جنيه للطن

- بلغ حديد الداخلية 65000 جنيه

- سجل سعر حديد الجيوشي 62000 جنيه

- بلغ سعر حديد المراكبي 63000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد عطية 63000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ما يلي :-

- فيما سجل أسمنت المسلح اليوم 2130 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن

- بلغ سعر أسمنت الممتاز 2100 جنيه

- سجل سعر أسمنت العسكري 2000 جنيه

- بلغ سعر أسمنت التعمير 2120 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت السويدي 2350 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

- فيما بلغ سعر أسمنت حلوان 2040 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت المخصوص 2090 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1250 إلى 1400 جنيه

- بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2050 و2370 جنيهًا

- سجلت أسعار الأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.