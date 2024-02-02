الأهلي يفاجئ محمد عبد المنعم بقرار مصيري (تفاصيل)

يترقب مسئولو النادي الأهلي، عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق من الإجازة، عقب المشاركة مع منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية؛ لفتح ملف تجديد عقده، وحسمه بشكل نهائي، في ظل اهتمام أندية خارجية بمتابعته والتعاقد معه.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: "خاص- الأهلي ينتظر عودة محمد عبد المنعم من الإجازة لفتح ملف تمديد عقده".

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي، بنهاية الموسم المقبل، وترغب الإدارة في الحفاظ على اللاعب؛ باعتباره من الركائز الأساسية والمدافع رقم 1 في قائمة الفريق الأحمر خلال الوقت الحالي، ومن أهم المدافعين في الكرة المصرية والإفريقية حاليا، خاصة وأن هناك عدة أندية تهتم بالتعاقد مع اللاعب، وخاصة بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.