أكثر من 10 آلاف جنيه| هبوط أسعار الحديد في مصر .. وهذه قيمة طن الأسمنت

تراجعت أسعار الحديد في مصر مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي.

وهبط سعر طن الحديد بأكثر من 10 آلاف جنيه في أقل من أسبوع، حيث استقر اليوم الأحد سعر طن الحديد على انخفاضات الأيام الماضية بعد أن ارتفع بشكل كبير ليتخطى 65 ألف جنيه.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الحديد اليوم الأحد 11-2-2024 في مصر.

أسعار الحديد اليوم بالأسواق

سعر طن الحديد الاستثماري: 54776.39 جنيها.

سعر طن حديد عز 56508.57 جنيها.

سعر طن حديد المعادي 49200 جنيه.

سعر طن بيانكو 49 ألف جنيه.

سعر طن حديد الجارحي 49 ألف جنيه.

أسعار الحديد الآن

سعر طن حديد الدخيلة 52 ألف جنيه للطن.

سعر طن حديد عطية 49 ألف جنيه

سعر طن حديد المراكبي 49 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم بالأسواق

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2406.6 جنيها.

سعر الطن من أسمنت المخصوص 2130 جنيها.

سعر الطن من أسمنت النصر 2090 جنيها.

سعر طن أسمنت وادي النيل 2090 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2120 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت الان

سعر طن أسمنت السويدي 2290 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأبيض 3600 جنيها.

سعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء 3450 جنيها.