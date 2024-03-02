بـ 50 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين في البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر، خاصة أن أسعار الحديد شهدت انخفاضا كبيرا.



ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم السبت



وجاءت أسعار الحديد اليوم السبت كما يلي :-

- بلغ سعر حديد عز اليوم نحو 55 ألف جنيه للطن.

- فيما استقر سعر طن حديد سرحان عند مستوي 52 ألف جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 52 ألف جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد العشري إلى 50 ألف جنيه.

- و بلغ سعر طن حديد مصر ستيل نحو 52 ألف جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد الكومي إلى 52 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم



وسجلت اسعار الاسمنت اليوم كما يلي :-

- بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح نحو 1950 جنيها.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر لمستوى 1910 جنيهات.

-سجل طن أسمنت أسمنت السويس نحو 1990 جنيها.

- جاء سعر طن أسمنت السويدي اليوم بقيمة 2070 جنيه.

- هبط سعر طن أسمنت طرة وحلوان عند مستوى 1980 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة نحو 2020 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 2140 جنيها.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض اليوم نحو 3900 جنيه للطن.

- حقق سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% ، كما سيتم تقسيم الجزء المالي علي دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.