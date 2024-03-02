6000 جنيه في الطن.. أسعار الحديد تثير الجدل وتحرك برلماني عاجل

تحرك برلماني بسبب أسعار الحديد، حيث طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة فى كل ما يتعلق من سياسات خاصة بتحديد أسعار الحديد مشيراً إلى أن طن الحديد كان قد وصل إلى 62 ألف جنيه وأصبح يباع طن الحديد حاليًا بسعر 55 ألف جنيه مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك تفاوتاً كبيراً فى اسعار حديد بين مصانع إنتاجه تصل ل 6 الاف جنيه فى الطن الواحد.

أسعار الحديد تثير الجدل

وتساءل " حنفى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء تفاوت أسعار الحديد بين مختلف مصانع إنتاج الحديد فهناك شركة تبيع طن الحديد حالياً ب55343 جنيها وشركة اخرى ب 50 ألف جنيه وثالثة تبيعه ب 53 الف جنيه ورابعة 49 ألف جنيه مصري وخامسة 53 ألف جنيه وسادسة 49500 جنيه للطن الواحد وسابعة 49750 جنيه للطن الواحد مشيراً إلى أن فرق سعر الحديد وصل بين أعلى وأقل سعر لحوالى 6 الاف جنيه فى الطن الواحد.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة ضرورة التدخل لوضع أسعار الحديد حقيقية لحديد التسليح من خلال دراسة التكاليف الحقيقية لصناعة الحديد ووضع الاسعار الحقيقية للبيع ووضع هامش ربح مناسب لمصانع الحديد والتجار مؤكداً أن وجود فارق كبير وتفاوت بين اسعار مصانع الحديد يصل إلى 6 الاف فى الطن الواحد يؤكد أن هناك خللاً حقيقياً فى الاسعار الحالية ولابد من التدخل الحكومى العاجل لإصلاح هذا الخلل.

ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم

- بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم إلى 53 ألف جنيه.

- فيما سجل سعر حديد عز اليوم نحو 55 ألف جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن حديد سرحان لمستوى 52 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 52 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 51361 جنيهًا.

- وصل سعر طن حديد العشري إلى 50 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة كما يلي :-

- بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح نحو 1980 جنيها.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر لمستوى 1930 جنيها.

- بينما بلغ طن أسمنت أسمنت السويس نحو 2010 جنيهات.

- فيما وصل سعر طن أسمنت السويدي اليوم لـ 1100 جنيه.

- هبط سعر طن أسمنت طرة وحلوان عند مستوى 1980 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة نحو 2020 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 2140 جنيها.

- بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض اليوم نحو 3900 جنيه للطن.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.