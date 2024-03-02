عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6000 جنيه في الطن.. أسعار الحديد تثير الجدل وتحرك برلماني عاجل

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تحرك برلماني بسبب أسعار الحديد، حيث طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة فى كل ما يتعلق من سياسات خاصة بتحديد أسعار الحديد مشيراً إلى أن طن الحديد كان قد وصل إلى 62 ألف جنيه وأصبح يباع طن الحديد حاليًا بسعر 55 ألف جنيه مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك تفاوتاً كبيراً فى اسعار حديد بين مصانع إنتاجه تصل ل 6 الاف جنيه فى الطن الواحد.

أسعار الحديد تثير الجدل

وتساءل " حنفى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء تفاوت أسعار الحديد بين مختلف مصانع إنتاج الحديد فهناك شركة تبيع طن الحديد حالياً ب55343 جنيها وشركة اخرى ب 50 ألف جنيه وثالثة تبيعه ب 53 الف جنيه ورابعة 49 ألف جنيه مصري وخامسة 53 ألف جنيه وسادسة 49500 جنيه للطن الواحد وسابعة 49750 جنيه للطن الواحد مشيراً إلى أن فرق سعر الحديد وصل بين أعلى وأقل سعر لحوالى 6 الاف جنيه فى الطن الواحد.

لهذا السبب | مفاجأة كبيرة في أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة ضرورة التدخل لوضع أسعار الحديد حقيقية لحديد التسليح من خلال دراسة التكاليف الحقيقية لصناعة الحديد ووضع الاسعار الحقيقية للبيع ووضع هامش ربح مناسب لمصانع الحديد والتجار مؤكداً أن وجود فارق كبير وتفاوت بين اسعار مصانع الحديد يصل إلى 6 الاف فى الطن الواحد يؤكد أن هناك خللاً حقيقياً فى الاسعار الحالية ولابد من التدخل الحكومى العاجل لإصلاح هذا الخلل.

ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم 

- بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم إلى 53 ألف جنيه.

- فيما سجل سعر حديد عز اليوم نحو 55 ألف جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن حديد سرحان لمستوى 52 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي اليوم نحو 52 ألف جنيه.

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 51361 جنيهًا.

- وصل سعر طن حديد العشري إلى 50 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 

وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة كما يلي :-

- بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح نحو 1980 جنيها.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر لمستوى 1930 جنيها.

- بينما بلغ طن أسمنت أسمنت السويس نحو 2010 جنيهات.

- فيما وصل سعر طن أسمنت السويدي اليوم لـ 1100 جنيه.

- هبط سعر طن أسمنت طرة وحلوان عند مستوى 1980 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة نحو 2020 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 2140 جنيها.

- بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض اليوم نحو 3900 جنيه للطن.

- فيما سجل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء نحو 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

اسعار الحديد اسعار الحديد اليوم سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد النهارده سعر الحديد بكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

لهذا السبب | مفاجأة كبيرة في أسعار الحديد اليوم

الغرف التجارية: انخفاض أسعار 6 سلع غذائية .. وتراجع الحديد

سعر طن الحديد اليوم

15 ألف جنيه.. اضطرابات قوية تضرب سعر الحديد بالأسواق

الحديد نزل 7000 جنيه| اعرف سعر طن التسليح والصلب بكام

ترشيحاتنا

تكليف هيئة التنمية الزراعية بإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل 3،2 مليار مديونيات متأخرة

إدخال المساعدات الإنسانية ضرورة.. وزير الخارجية يجدد التحذير من عواقب اجتياح رفح

12 مليون جنيه .. الداخلية تلاحق مافيا الدولار

الاعتماد والرقابة الصحية: جلسة علمية عن دور الجودة في تنشيط السياحة العلاجية

مقارنة ظالمة.. تعليق مثير من المدرب السابق للمنتخب على أزمة كولر وكهربا

شكري ووزير الخارجية القطري يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند

تصرفت كالبطلة.. فيديو مروع يظهر إنقاذ سائقة من الموت المحقق في أمريكا

الكون يهاجم نفسه.. تفاصيل صادمة عن تأثير الإشعاع فوق البنفسجي في الفضاء

ابنة عمرو دياب بملابس ملفتة في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ