أسعار الحديد اليوم، في سوق مواد البناء بمصر في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم

يحرص موقع “صدى البلد”، على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

متوسط أسعار الحديد عند الموزعين المعتمدين

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلي أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.





سعر حديد العشري 51,000 جنيه

سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه

سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه

سعر حديد المصريين 53,000 جنيه

سعر حديد سرحان 52,000 جنيه

سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه

سعر حديد السويس للصلب 53,000 جنيه

سعر حديد المدينة 52,000 جنيه

سعر حديد عز 55,000 جنيه

سعر حديد بشاي 54,000 جنيه

سعر حديد العتال 53,000 جنيه

سعر حديد المعادي 52,000 جنيه

سعر حديد الكومي 52,000 جنيه

سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه

سعر حديد عطيه 52,500 جنيه