47 ألف جنيه.. انهيار جديد يضرب أسعار الحديد اليوم

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.



أسعار الحديد اليوم الثلاثاء



وبلغ متوسط أسعار الحديد اليوم الثلاثاء كما يلي :-

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 48000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد بشاي 47500 جنيه للطن

- بلغ سعر حديد السويس للصلب 47000 جنيه للطن.

- بينما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 47500 جنيه للطن

- فيما سجل حديد الكومي 47000 جنيه للطن

- كما سجل العشري 47500 جنيه للطن

- فيما بلغ سعر حديد مصر ستيل 47000 جنيه

- فيما سجل بيانكو سعر 47500جنيه للطن.

- كما سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 48000 جنيه للطن

- بلغ حديد الداخلية سعر 48000 جنيهًا

- فيما سجل حديد الجيوشي سعر 47000 جنيه

- سجل المراكبي سعر 47000 جنيه للطن

- بلغ حديد عطية سعر 47500جنيه للطن.

- سجل طن الحديد للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 47 ألف جنيه

أسعار الأسمنت اليوم



وفيما يخص أسعار الأسمنت اليوم جاءت كما يلي :-

- سجل أسمنت المسلح اليوم، 1950 جنيهًا في الطن

- فيما سجل أسمنت النصر 1910 جنيهات للطن

- فيما بلغ أسمنت جنوب الوادي سجل 1910 جنيهات

- فيما سجلت أسعار أسمنت العسكري 1960 جنيهًا

- فيما بلغ سعر أسمنت السهم 1900 جنيه.

- سجل أسمنت السويدي 2070 حنيهًا في الطن

- فيما سجل أسمنت السويس 1990 جنيهًا في الطن

- فيما سجل أسمنت حلون 1980 جنيهًا في الطن

- بلغ سعر أسمنت المخصوص 1940 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1280 إلى 1440 جنيهًا

- سجلت أسعار الأسمنت المقاوم بين 2150 و2370 جنيهًا

- بلغ سعر الأسمنت الأبيض بين 3500 إلى 3600 جنيه.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35%.