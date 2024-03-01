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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية: انخفاض أسعار 6 سلع غذائية .. وتراجع الحديد

انخفاض أسعار السلع
انخفاض أسعار السلع الغذائية

أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام القادمة حالة من الاستقرار، موضحا أن بعض الأسعار بالفعل شهدت انخفاضات ملحوظة مثل الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول  والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى  أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض أهلا رمضان أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.

أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد الغرف التجارية النظر إلي أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعليا بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عبد الفطر المبارك.

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كيلو اللحمة بـ 250 جنيها.. التموين تعلن خفض أسعار سلع أهلا رمضان 2024

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الأرز بـ 29 جنيها واللحمة بـ250.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان

 

أضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق قرار تنفيذ قرار تحديد سقف "حد سعري" لسعر السلع الأساسية ال 7 وتشمل (الجبن، الألبان، الفول، المكونات، الأرز، الدواجن، السكر) سيحد بشكل كبير من ارتفاع أسعار هذه السلع بالشكل المتسارع الذي نشهده الآن، وذلك بعد التوافق بين المنتجين والتجار على عدم تجاوز التاجر لهذا السعر، ويتم التطبيق بداية من أول مارس الجاري، مضيفا  أن كتابة سعر السلع على العبوات سيساهم أكثر في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.

الغرف التجارية اهلا رمضان التجارة الداخلية السكر السلع

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