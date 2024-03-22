48 ألف جنيه.. تطور جديد في أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة حالة انخفاض فى الأسواق، نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط أسعار خام البيليت عالميًّا.

وتعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

وبلغت أسعار الحديد اليوم الجمعة كما يلي :-

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 48187 جنيهًا

- فيما سجل سعر طن حديد عز نحو 50049 جنيهًا

- وبلغ سعر حديد السويس حوالي 53000 جنيه.

- فيما سجل سعر حديد المراكبى بقيمة 54000 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد بشاى 54000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد العشري 51000 جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد الجيوشى 52 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعه

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعه كما يلي :-

- بلغ سعر طن أسمنت الرمادى 2339 جنيهًا

- فيما سجل سعر طن أسمنت النصر يسجل 1910 جنيهات.

- فيما بلغ سعر طن أسمنت العسكرى يسجل 1960 جنيهًا.

- كما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان يسجل 1980 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر طن أسمنت السويس 1990 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت العربية المسلح 1950 جنيهًا.

جاءت تلك الأسعار بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

سجلت أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد الزيادة بنزين 80 حوالي 11 جنيهًا.