عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

48 ألف جنيه.. تطور جديد في أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة حالة انخفاض  فى الأسواق، نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط أسعار خام البيليت عالميًّا.

txt

50 ألف للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

txt

47 ألف جنيه للطن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

وتعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

وبلغت أسعار الحديد اليوم الجمعة كما يلي :- 

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 48187 جنيهًا

- فيما سجل سعر طن حديد عز نحو 50049 جنيهًا

- وبلغ سعر حديد السويس حوالي 53000 جنيه.

- فيما سجل سعر حديد المراكبى بقيمة 54000 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد بشاى 54000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد العشري 51000 جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد الجيوشى 52 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعه

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعه كما يلي :-

- بلغ سعر طن أسمنت الرمادى 2339 جنيهًا

- فيما سجل سعر طن أسمنت النصر يسجل 1910 جنيهات.

- فيما بلغ سعر طن أسمنت العسكرى يسجل 1960 جنيهًا.

- كما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان يسجل 1980 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر طن أسمنت السويس 1990 جنيهًا.

- وسجل سعر طن أسمنت العربية المسلح 1950 جنيهًا.

txt

47 ألف للطن.. ماذا حدث فى أسعار الحديد اليوم ؟

txt

رغم زيادة البنزين| نقيب الفلاحين : أتوقع استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية

جاءت تلك الأسعار بعد قرار  لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

سجلت  أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد الزيادة بنزين 80 حوالي  11 جنيهًا.

اسعار الحديد أسعار الحديد أرض المصنع اسعار الحديد اليوم أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

موضوعات متعلقة

50 ألف للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

47 ألف جنيه للطن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

ترشيحاتنا

طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

في جولة بمواقف السرفيس.. محافظ القاهرة : الالتزام بالتعريفة الجديدة | صور

أدعية يوم الجمعة في رمضان .. اغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يوضح لـ صدى البلد قواعد الحفاظ على قدسية قاعة المحكمة

"عشان ميتضحكش عليك"| أسعار المواصلات العامة بعد رفع أسعار الوقود.. التفاصيل الكاملة

رغم زيادة البنزين| نقيب الفلاحين : أتوقع استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ