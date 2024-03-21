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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 ألف للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالة انخفاض  وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط أسعار خام البيليت عالميًّا.

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47 ألف جنيه للطن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

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47 ألف للطن.. ماذا حدث فى أسعار الحديد اليوم ؟

و تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الخميس


وبلغ متوسط أسعار الحديد اليوم الخميس كما يلي :-

- وصل سعر طن حديد بشاي إلى 54 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 54 ألفًا و500 جنيه.

- فيما سجل طن حديد الجيوشي 52 ألف جنيه.

- كما بلغ سعر طن الجارحي إلى 50 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد السويس 53 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيهًا.

- سجل طن أسمنت أسمنت الفهد 1900 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1910 جنيهات.

- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

- سعر طن جبس سيناء وصل إلى 1400 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2000 جنيه.

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لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويدي المقاوم للملوحة وصل إلى 2120 جنيهًا.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة إلى 1990 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه

- سجل سعر الواحة المخلوط وصل إلى 1330 جنيهًا.

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