47 ألف جنيه للطن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم



وسجلت أسعار الحديد اليوم ما يلي :-

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 48000 جنيه للطن

- بلغ سعر حديد بشاي 47500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد السويس للصلب 47000 جنيه للطن.

- بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 47500 جنيه للطن

- فيما سجل حديد الكومي 47000 جنيه للطن

- كما سجل العشري 47500 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد مصر ستيل 47000 جنيه، وبيانكو سعر 47500 جنيه للطن.

- كما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 48000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد الداخلية سعر 48000 جنيه

- فيما سجل الجيوشي سعر 47000 جنيه

- المراكبي سعر 47000 جنيه للطن

- بلغ جديد عطية سعر 47500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم



فيما بلغ شهر الأسمنت اليوم كما يلي :-



- سجل أسمنت المسلح اليوم 2050 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت النصر 2010 جنيهات للطن

- فيما بلغ أسمنت جنوب الوادي سجل 1970 جنيهًا

- سجل أسمنت العسكري 1960 جنيهًا

- فيما سجل سعر أسمنت السهم 1950 جنيهًا.

- سجل أسمنت السويدي 2160 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت السويس 1990 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت حلوان 2170 جنيهًا في الطن

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح بين 1000و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك وفيما يخص سعر الأسمنت فتتم إضافة ما بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.