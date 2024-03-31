41 ألف جنيه للطن.. تراجع جديد في أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس حالة تراجع فى الأسواق المحلية، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق، وهبوط أسعار خام البيليت عالميا.

و تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد

ويهتم كثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء الذين يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الأحد

جاءت أسعار الحديد اليوم الأحد كما يلي :-

- سجل سعر طن حديد عز نحو 46 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد الكومي بقيمة 42 ألف جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد المراكبي بقيمة 43 ألف جنيه.

- وصل سعر طن حديد عطية إلى قيمة 42 ألفًا و500 جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد العشرى قيمة 41 ألف جنيه.

- أما سعر طن الحديد الاستثماري سجل بقيمة 48437 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد بيانكو 41 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي قيمة 42 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم



فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم الاحد ما يلي :-

- سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر 2010 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2050 جنيهًا.

- و بلغ سعر طن أسمنت السويس 2170 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويدي 2160 جنيهًا.

- كما وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 2170 جنيهًا.

- فيما بلغ سعر الأسمنت المخصوص 2100 جنيه.

- كما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2337 جنيهًا.

- فيما سجل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 بقيمة 1910 جنيهات.