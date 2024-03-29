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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

حققت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة حالة تراجع طفيف. وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميًّا.

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51 ألف جنيه للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

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48 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد

و تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.
 


أسعار الحديد اليوم فى الأسواق


وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة فى الأسواق كما يلي :-

- بلغ سعر طن حديد المصريين إلى 53 ألف جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد عز والدخيلة  54 ألفًا و500 جنيه.

- سجل طن حديد الجيوشي 52 ألف جنيه.

- وصل سعر طن مصر ستيل إلى 51 ألف جنيه.

- فيما بلغ سعر طن حديد السويس 53 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 


وبلغت أسعار الأسمنت اليوم كما يلي:-

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيهًا.

- سجل طن أسمنت «أسمنت الفهد» 1900 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1900 جنيه.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيهًا.

- فيما وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1910 جنيهات.

- كما سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس البلاح إلى 1350 جنيهًا.

- سعر طن جبس السويس وصل إلى 1300 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- فيما وصل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء إلى 3800 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2000 جنيه.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيهًا.

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48 ألف جنيه.. تطور جديد في أسعار الحديد اليوم

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47 ألف جنيه للطن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2120 جنيهًا.

- كما وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1990 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.

- سجل سعر  الواحة المخلوط وصل إلى 1330 جنيهًا.

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