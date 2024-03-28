51 ألف جنيه للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الخميس، تراجعا في الأسواق محليا وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

و تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .



ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الخميس

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 52 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عز والدخيلة 54 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي 52 ألف جنيه.

- فيما وصل سعر طن المراكبي 54 ألف جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد بيانكو 51 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس كما يلي :-

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

- فيما وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيها.

- فيما سجل طن أسمنت أسمنت السويس 1980 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2070 جنيها.

- كما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 1910 جنيهات.

- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

- فيما سجل سعر طن جبس سيناء 1400 جنيه.

- فيما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- بلف سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

- فيما وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2000 جنيه.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2120 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1990 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه

- سجل سعر أسمنت الواحة المخلوط إلى 1330 جنيها.