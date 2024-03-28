عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

51 ألف جنيه للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الخميس، تراجعا في الأسواق محليا وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

txt

48 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد

txt

48 ألف جنيه.. تطور جديد في أسعار الحديد اليوم

و تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الخميس

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 52 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عز والدخيلة 54 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي 52 ألف جنيه.

- فيما وصل سعر طن المراكبي 54 ألف جنيه.

- وبلغ سعر طن حديد بيانكو 51 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس


وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس كما يلي :-

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

- فيما وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيها.

- فيما سجل طن أسمنت أسمنت السويس 1980 جنيها.

- كما وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2070 جنيها.

- كما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت سيناء 42.5 إلى 1910 جنيهات.

- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

- فيما سجل سعر طن جبس سيناء  1400 جنيه.

- فيما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- بلف سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

- فيما وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2000 جنيه.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

txt

50 ألف للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

txt

47 ألف جنيه للطن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم| تفاصيل

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2120 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1990 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه

- سجل سعر أسمنت الواحة المخلوط إلى 1330 جنيها.

اسعار الحديد أخبار أسعار الحديد أسباب ارتفاع أسعار الحديد اسعار الحديد اليوم أسعار الحديد اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

موضوعات متعلقة

48 ألف جنيه.. تطور جديد في أسعار الحديد اليوم

50 ألف للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم؟

ترشيحاتنا

جامعة حلوان تطلق مشروع تشغيل الـ 1000 طالب للعام الثاني|تفاصيل كاملة

رسميًا كاف يعلن مواعيد نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية

أونروا: قوافلنا الغذائية منعوها من الوصول إلى شمال غزة والمجاعة وشيكة

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التتزاني قبل لقاء الغد

إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبت من الضغوط..11 حيلة غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

فيديو

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ