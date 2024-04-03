عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعات مواد البناء: استكمال الرئيس لمخطط التنمية العمرانية يخدم الصناعات الوطنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي استجابة لتطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار الأمني للمنطقة واستكمال لمسيرة البناء والتنمية الشاملة والتي بدأت تحقق بإنجاز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

وقال زيدان: في بيان له اليوم، « اتقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة بأدائه اليمين الدستورية ونعاهده كقطاع خاص على مساندة الحكومة الجديدة في استكمال بناء الوطن بتحقيق مستهدفات العمل الوطني للفترة الرئاسية الجديدة».

مدبولي يترأس أول اجتماع لـ"الحكومة" في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

بعد استقالة المحافظين.. هل ترحل حكومة مدبولي؟| الدستور يجيب

 

وأشار إلى أن إعلان الرئيس استكمال مخطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة يخدم الصناعات الوطنية ويحقق لشركات القطاع الخاص بيئة عمل مناسبة للنمو والتوسع خاصةً مع تأكيده أن مشاركة القطاع الخاص أساسية في قيادة التنمية للمرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن التطوير العقاري يخدم علي اكثر من 120 صناعة بجانب الآلاف من فرص العمل للشباب.

كما أشاد بتبني الدولة في المرحلة المقبلة الاستراتيجيات التي من شأنها تعظيم قدرات وموارد مصر الاقتصادية والاهتمام بتدريب العنصر البشري والقطاعات الإنتاجية بجانب التكنولوجيا والسياحة الي جانب الأولوية لبرامج التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وهي جميعها مستهدفات تحقق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأكد أن صناعات مواد البناء سيكون لها دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الرئيس السيسي للتنمية العمرانية وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء في الشرق الأوسط.

وأوضح أن صادرات غرفة مواد البناء في 9 منتجات فقط وهي الاسمنت والزجاج والرخام والجرانيت والأدوات الصحية والسيراميك والمواسير والمواد العازلة والخامات المحجرية بلغت خلال 5 سنوات في الفترة من 2019 إلي 2023 ما قيمته 9.9 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها لعام 2023 فقط نحو 2.7 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من صادرات مصر.

غرفة صناعات مواد البناء مال واعمال اخبار مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الولاية الثالثة الإقتصاد المصرى Finance Real Estete

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

السويدى: توقعات بتراجع أسعار مواد البناء الفترة المقبلة بسبب تحرير سعر الصرف

ترشيحاتنا

تأهيل 9 شركات ناشئة.. أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية

هل يوجد صلاة تهجد اليوم في ليلة 25 رمضان.. لا تتركها لـ9 أسباب

كيلو الفراخ بـ95 جنيها.. الحبس سنتين عقوبة رفع أسعار الدواجن طبقا للقانون

الكيلو بـ 85 جنيها.. أسعار الدواجن تنخفض مع بدء تطبيق مبادرة الـ 15%

تقرير طبي يكشف حقيقة انتشار الجديري المائي بين طلاب مدرسة بحدائق أكتوبر

الرعاية الصحية: حركة تنقلات وتكليفات موسعة في قيادات الهيئة لضخ دماء جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

فيديو

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ