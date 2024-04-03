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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يترأس أول اجتماع لـ"الحكومة" في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

صدى البلد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات ويكون الاجتماع الاول للحكومة في الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

حيث ادي أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري أمام مجلس النواب في مقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة .


ويناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، و متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.


ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.


ويستعرض اجتماع الحكومة، أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

 

كما يبحث الاجتماع، آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

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