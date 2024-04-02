رئيس الوزراء يبحث مع نظيره الفلسطيني جهود التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتصالا بنظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بحثا خلاله سبل وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وتناول الجانبان الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة، بالإضافة إلى زيادة إدخال المساعدات الإنسانية لكافة أنحاء القطاع، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحث مصطفى مع مدبولي تطورات الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية خاصة في القدس المحتلة، في ظل استمرار اقتحامات جيش الاحتلال واعتداءات المستعمرين، والتضييق والحواجز ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وهنأ مدبولي نظيره مصطفى على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ومباشرة عملها، متمنيا لها التوفيق في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته، مؤكدا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك على كافة الأصعدة ما بين البلدين.