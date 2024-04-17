توقف حجز قطارات النوم مؤقتًا .. السكة الحديد توجه تنويهًا عاجلاً للركاب

أعلنت هيئة السكك الحديدية ممثلة في شركه أبيلا لحجز قطارات النوم (المشغل لقطارات عربات النوم ) انه سيتم إيقاف الحجز الخاص بقطارات النوم من خلال موقع الشركة والموبايل ابليكيشن بشكل مؤقت يوم الجمعة الموافق ١٩ أبريل 2024 من الساعة الواحدة صباحا و حتي الساعة السادسة صباحا.

وأوضحت الهيئة أن ذلك نظرا لإجراء بعض التحديثات علي الموقع لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب علي ان يكون الحجز متاحًا طوال الوقت خارج تلك الفترة.



و قدمت الهيئة اعتذارها عن هذا التوقف وتشكر الركاب على تفهم أسباب هذا التوقف المؤقت، بحسب بيانها.