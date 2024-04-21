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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

41 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد حالة استقرار فى الأسواق محليا، وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.

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لو هتبني.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وعز يسجل مفاجأة.. ماذا يحدث في سوق مواد البناء؟

و تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الأحد 


وسجلت أسعار الحديد اليوم الأحد ما يلي :-

- استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 46000 جنيه.

- فيما بلغ  سعر طن حديد سرحان نحو 42000 جنيه.

- كما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 45000 جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد المعادي إلى 42000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 42000 جنيه.

- كما استقر سعر طن حديد العشري عند 41000 جنيه

- فيما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 45000 جنيه.

- كما وصل سعر طن حديد الكومي إلى 42000 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 43000 جنيه

- فيما وصل سعر طن حديد عطية إلى 42500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

- استقر سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2080 جنيهًا.

-  بلغ سعر أسمنت النصر مستوى 2030 جنيهًا للطن.

- وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1950 جنيهًا في الطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2080 جنيهًا في الطن.

- أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1300 إلى 1440 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2220 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 و3920 جنيهًا.

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41 ألف جنيها للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم | تفاصيل

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41 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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