قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يشترط الوضوء عند ذكر الله؟ الإفتاء تجيب

محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الذكر هو ما يجري على اللسان والقلب، فإن أريد به ذكر الله تعالى يكون المقصود به هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن إلى غير ذلك، والذكر حقيقة يكون باللسان، وهذا يثاب عليه صاحبه، فإذا أضيف إليه الذكر بالقلب كان أكمل الذكر، والذكر بالقلب: هو التفكر في أدلة الذات والصفات والتكاليف وفي أسرار المخلوقات إلى غير ذلك.

وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على فيس بوك، أنه يجوز للمسلم أن يذكر الله تعالى في جميع أحواله سواء كان متوضئًا أو على غير وضوء، إلا في حالات معينة؛ كالجلوس على النجاسات، وفي الأماكن المستقذرة.
ولا يجوز شرعًا أن يشترط أحدٌ على الناس الوضوءَ لأجل الذكر؛ لأن هذا الاشتراط يُعدُّ أمرًا لم يأت به الشرع.

فضل الإكثار من ذكر الله

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن المسلم عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى، ويحافظ على الأوامر واجتناب النواهي، وقراءة القرآن، ويصلي على النبي.

وأضاف أحمد عصام ، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن ذكر الله تعالى من المسلم، يجعل الله يذكره في ملأ خير مما ذكره فيه، فالله يقول في الحديث القدسي "ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه".

كما أن ذكر الله ينزل الرحمة على صاحبه، والمحافظة على ذكر الله تجعل الإنسان حي ينفع الله به البلاد والعباد، كما أن من يذكر الله ينال رحمة الله ويجعل الله له مكانا في الجنة.

واستشهد بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا".

كما أن ذكر الله أمر سهل على المسلم، وأرشدنا النبي إلى ذكر سهل وبسيط في الحديث "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".

دار الإفتاء ذكر الله الوضوء التسبيح الطهارة فضل ذكر الله

المزيد

المزيد