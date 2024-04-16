41 ألف جنيها للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم | تفاصيل

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء حالة استقرار فى الأسواق محليا، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا حيث تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة استقرار كبير .



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء



وسجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء ما يلي :-

- استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 46000 جنيه

- بلغت أسعار طن حديد سرحان نحو 42000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 45000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المعادي إلى 42000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 42000 جنيه.

- سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 41000 جنيه

- سعر طن حديد المصريين سجل نحو 45000 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الكومي إلى 42000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 43000 جنيه

- وصل سعر طن حديد عطية إلى 42500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء



وجاءت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء كما يلي :-

- بلغ سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2080 جنيهًا.

- وصل سعر أسمنت النصر عند مستوى 2030 جنيهات للطن.

- بلغ سعر أسمنت وادي النيل إلى 1950 جنيهًا في الطن.

- بلغ سعر أسمنت حلوان نحو 2080 جنيهًا في الطن.

- أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتتراوح من 1300 إلى 1440 جنيهًا.

- بينما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 1990 و2220 جنيهًا.

- كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 و3920 جنيهًا.



و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.