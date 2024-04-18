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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو هتبني.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وعز يسجل مفاجأة.. ماذا يحدث في سوق مواد البناء؟

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41 ألف جنيها للطن.. ماذا حدث في أسعار الحديد اليوم | تفاصيل


ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد والأسمنت


وسجلت أسعار الحديد اليوم الخميس ما يلي:-

- استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 46000 جنيه.

- فيما سجل سعر طن حديد سرحان اليوم نحو 42000 جنيه.

- كما حقق سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 45000 جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد المعادي إلى 42000 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد مصر ستيل نحو 42000 جنيه.

- فيما استقر سعر طن حديد العشري عند 41000 جنيه

- و حقق وسعر طن حديد المصريين سجل نحو 45000 جنيه.

- فيما وصل سعر طن حديد الكومي اليوم إلى 42000 جنيه.

- كما بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 43000 جنيه

- فيما سجل سعر طن حديد عطية  نحو 42500 جنيه


سعر طن الأسمنت اليوم


وبلغت أسعار الأسمنت اليوم الخميس كما يلي:-

- بلغ سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2080 جنيهًا.

- فيما سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 2030 جنيهات للطن.

- كما وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1950 جنيهًا في الطن.

- فيما سجل سعر أسمنت حلوان اليوم نحو 2080 جنيهًا في الطن.

- فيما تراوح سعر الأسمنت المخلوط اليوم بين 1300 إلى 1440 جنيهًا.

-كما  تراوح عر طن الأسمنت المقاوم ما بين 1990 لـ 2220 جنيهًا.

- فيما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 3820 لـ 3920 جنيهًا للطن.

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41 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وعز يسجل مفاجأة.. ماذا يحدث في سوق مواد البناء؟

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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41 ألف جنيه للطن.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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