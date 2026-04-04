العراق يغلق معبر الشلامجة مع إيران بعد مقتل مواطن في غارات جوية

أفادت مصادر أمنية لرويترز اليوم السبت إن العراق أغلق معبر الشلامجة ​الحدودي الجنوبي مع إيران بعد غارات جوية على ‌الجانب الإيراني أسفرت عن مقتل مواطن عراقي.





وقال تجار ومسؤولون في شؤون الحدود إن هذا المعبر يعد أحد الطرق ​الرئيسية لاستيراد الخضراوات وغيرها من المواد الغذائية ​من إيران إلى العراق، محذرين من أن ⁠أي اضطراب مطول في حركة العبور قد ​يؤثر سريعا على إمدادات الأسواق المحلية.





وأفادت المصادر بأن خمسة ​عراقيين على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة في الغارات التي استهدفت منطقة استقبال المسافرين على الجانب الإيراني.





وانتشلت الشرطة العراقية جثة ​الرجل ونقل المصابون إلى المستشفى، معظمهم في ​حالة حرجة.





وذكر حرس الحدود العراقي أنه تلقى إخطارات من مسؤولين ‌إيرانيين ⁠تفيد باستئناف حركة الشاحنات والركاب خلال الساعات القادمة، فور الانتهاء من أعمال الصيانة التي تُجرى على أنظمة العبور والجوازات.





وبعد ساعات قليلة من الغارات قرب ​معبر الشلامجة، قال ​مسؤولون أمنيون ⁠ومسؤولون في حرس الحدود العراقي إن السلطات أوقفت مؤقتا حركة المرور عند ​منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وذلك ​عقب ⁠ورود تقارير عن وقوع انفجارات على الجانب الكويتي.





وأضاف المسؤولون أنهم شاهدوا طائرات مسيرة تحلق في الأجواء قبل ⁠لحظات ​من وقوع الانفجارات.